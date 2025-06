Garlasco la madre di Chiara Poggi parla dopo il sopralluogo | Se non può difendersi lei lo facciamo noi

Dopo il sopralluogo a Garlasco, Rita Preda, madre di Chiara Poggi, si è pronunciata con parole forti e emozionate, determinata a difendere la memoria di sua figlia. Se lei non può farlo, ci penseremo noi. La sua voce rappresenta un grido di giustizia e solidarietà in un momento di grande difficoltà, riaffermando che l'amore e la verità non si arrendono facilmente.

La madre di Chiara Poggi, Rita Preda, ha parlato dopo il sopralluogo nella casa a Garlasco, lasciandosi andare a uno sfogo in difesa della figlia.

In questa notizia si parla di: Garlasco Madre Chiara Poggi

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio - Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre.

Rita Preda: “Alberto Stasi ha ucciso Chiara, è tutto provato”. La madre di Chiara Poggi denuncia un clima di sospetto: “Attacchi gratuiti anche contro mio figlio e le mie nipoti.” #ChiaraPoggi #Stasi #Garlasco #Cappa Partecipa alla discussione

“Chiara era pulita, non aveva segreti né amanti” La madre di Chiara Poggi rompe il silenzio contro chi infanga la memoria della figlia: 'Basta con questi gossip della peggior specie' #ChiaraPoggi #Garlasco #Giustizia Partecipa alla discussione

