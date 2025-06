Garlasco il suicidio dell' amico di Sempio e la traduzione in ebraico dell' ultimo post | Una ragazza sapeva

In un tragico intreccio di silenziose confessioni e misteri irrisolti, Garlasco si trova al centro di un dramma che scuote la comunità. Prima di compiere l’insostenibile gesto, Michele Bertani, amico di Andrea Sempio, lasciò un messaggio criptico: "Una ragazza sapeva". Un avvertimento nascosto tra le parole, che ora solleva interrogativi e profonde riflessioni sulla comunicazione e il dolore inesplorato. Ora, scopriamo come questa vicenda si traduce in ebraico.

Prima di togliersi la vita Michele Bertani, amico di Andrea Sempio, pubblicò su Facebook un presunto messaggio in codice: "Una ragazza sapeva". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, il suicidio dell'amico di Sempio e la traduzione in ebraico dell'ultimo post: "Una ragazza sapeva"

Garlasco, verrà prelevato il Dna anche alle gemelle Cappa, a un amico di Stasi e a tre di Sempio - A Garlasco, il prelievo del DNA coinvolgerà anche le gemelle Cappa, un amico di Stasi e tre persone di Semprio.

Delitto #Garlasco, il messaggio nascosto dell'amico di Sempio che si è suicidato, tradotto in ebraico significa" c'era una ragazza lì che sapeva" #Mattino5 @Rita_Cavallaro Partecipa alla discussione

Cabala ebraica nel post dell'amico suicida di #Sempio: "Una ragazza sapeva...", il messaggio nascosto https://iltempo.it/attualita/2025/06/10/news/garlasco-ultime-notizie-messaggio-amico-andrea-sempio-cabala-ebraica-testo-nascosto-una-ragazza-sapeva-4 Partecipa alla discussione

