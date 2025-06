Garlasco il Ris in casa di Chiara Poggi | cosa salta fuori

Garlasco, il Ris in casa di Chiara Poggi: cosa salta fuori? Il 9 giugno è stato un giorno fondamentale per la risoluzione di uno dei casi più intricati degli ultimi decenni. La Procura di Pavia ha orchestrato una vasta operazione di sette ore, coinvolgendo tecnologie all’avanguardia come droni, scanner e modelli 3D. Ma quali segreti si celano ancora tra le mura di quella villetta? La verità potrebbe essere molto più vicina di quanto pensiamo.

Il 9 giugno si è rivelato cruciale per l'investigazione del caso Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha ordinato un nuovo intervento dei Ris dei carabinieri, con un'operazione durata sette ore presso la villetta della famiglia Poggi. Utilizzando droni, scanner e modelli 3D, gli esperti hanno cercato di far luce sull'omicidio avvenuto nel 2007. Durante queste ore intense, il piano terra della villetta, luogo dell'aggressione a Chiara Poggi, è stato oggetto di particolare attenzione.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

#Garlasco I legali della famiglia #Poggi "I genitori di Chiara anche stamattina hanno aperto le porte della loro casa agli inquirenti. Ancora una volta sono rimasti sorpresi nel riscontrare che il decreto di ispezione era stato reso disponibile alla stampa e non a Partecipa alla discussione

Omicidio Chiara Poggi, carabinieri Ris nella villetta di Garlasco con droni. Obiettivo degli inquirenti, è quello di riprodurre in 3d l’interno e l’esterno della casa di Garlasco in cui nel 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Partecipa alla discussione

