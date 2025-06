Garlasco il Racis Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi | Cercano prove per un altro indagato

A Garlasco, la scena del crimine di Chiara Poggi prende vita grazie a droni e raggi laser, strumenti all’avanguardia per riscrivere ogni dettaglio dell’omicidio. La ricostruzione in 3D mira a collocare Andrea Sempio nel cuore della vicenda, contribuendo a svelare i movimenti degli aggressori. Una sfida tecnica e investigativa che potrebbe cambiare le sorti del caso, lasciando gli inquirenti con un quadro più chiaro e alcune domande ancora da rispondere.

I droni e i raggi laser nella villetta di via Pascoli a Garlasco servono a riscrivere il luogo dell'omicidio di Chiara Poggi. E a collocare Andrea Sempio sulla scena del delitto. Una ricostruzione in 3D su cui gli inquirenti dovranno incollare le figurine delle tracce del massacro. Per ricostruire i movimenti degli assassini. Ovvero l'amico di Marco Poggi in concorso «con Alberto Stasi» oppure «con altre persone ancora da identificare», secondo il capo d'imputazione formulato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. Chi ha colpito, chi ha trascinato il corpo in cantina, chi ha richiuso la porta a soffietto? In attesa della ricostruzione completa dell'accusa da parte della procura di Fabio Napoleoni.