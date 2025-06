Garlasco i Ris in casa Poggi 18 anni dopo | cosa cercano i nuovi accertamenti

A 18 anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, i nuovi accertamenti dei Ris a Garlasco rappresentano un passo importante per fare luce su un caso irrisolto. Con droni, scanner e tecnologia avanzata, gli esperti stanno scavando nel passato per scoprire nuove verità e svelare finalmente la verità dietro quel dramma. La domanda è: cosa cercano ora i investigatori nelle stanze della villetta?

La giornata del 9 giugno è stata importante per cercare di fare luce sul delitto di Chiara Poggi. La nuova indagine della procura di Pavia ha portato all’intervento dei Ris dei carabinieri, che per ben sette ore sono stati all’interno della villetta della famiglia Poggi. Utilizzati droni, scanner e un modello 3D per cercare di scoprire chi abbia ammazzato la giovane nel 2007. In queste lunghe ore gli esperti si sono concentrati in particolare sul piano terra della villetta dove fu uccisa Chiara Poggi. Questo nuovo sopralluogo è stato disposto per misurare tutti i centimetri del pavimento dell’ingresso, dove la ragazza fu colpita prima di essere trascinata e gettata sui gradini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it