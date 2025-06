Garlasco i Ris 7 ore nella villetta dei Poggi Droni scanner e un modello 3D per capire chi ha ucciso Chiara Ci sono tante stranezze

Garlasco, 18 anni dopo il tragico omicidio di Chiara Poggi, la scena del crimine torna sotto i riflettori grazie a tecnologie all’avanguardia: droni, scanner e modelli 3D ricostruiscono ogni dettaglio, portando alla luce nuove stranezze e piste investigative. La città si interroga ancora su chi abbia davvero ucciso Chiara, mentre gli investigatori scavano nel passato con strumenti innovativi. Un mistero che si infittisce, lasciando tutti con più domande che risposte.

Droni, scanner e persino una ricostruzione in 3D. La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi non risparmia via Pascoli a Garlasco (Pavia) e, anche se sono passati quasi 18 anni dal delitto,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, i Ris 7 ore nella villetta dei Poggi. Droni, scanner e un modello 3D per capire chi ha ucciso Chiara. «Ci sono tante stranezze»

In questa notizia si parla di: Poggi Droni Scanner Garlasco

Garlasco, i Ris tornano nella casa dei Poggi con droni, raggi laser e scanner: si riparte da zero - A Garlasco, i RIS tornano nella casa dei Poggia con droni, raggi laser e scanner, segnando una svolta nelle indagini.

Garlasco:laser,scanner e droni per ricostruzione in 3D. Carabinieri del Ris tornati in casa Poggi. Anche l'avvocata di Sempio presente nella villetta.L'accertamento è stato comunicato anche alla difesa del nuovo indagato nell'inchiesta sul delitto. Partecipa alla discussione

Caso Garlasco, il Ris nella villetta dei Poggi con scanner e droni https://siciliareport.it/cronaca/caso-garlasco-il-ris-nella-villetta-dei-poggi-con-scanner-e-droni/… via @Sicilia_Report Partecipa alla discussione

Garlasco, Ris in villetta Poggi: laser scanner e drone per ricostruire i passi del killer; Garlasco, sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni. I pm: «Accertare le tracce e gli effetti materiali del reato»; Garlasco, i Ris tornano nella casa dei Poggi con droni, raggi laser e scanner: si riparte da zero.

Garlasco, Ris sui passi dell'assassino: drone e laser scanner nella villetta dei Poggi - Sette ore di ispezione ordinata dalla Procura di Pavia che indaga su Andrea Sempio La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi non risparmia la casa di via Pascoli a Garlasco e, anche se sono pas ...

Garlasco, i carabinieri con droni e laser per mappare la villa in tre dimensioni - GARLASCO (PAVIA) Il drone vola sulla villetta di via Pascoli, all’interno i carabinieri del Ris di Cagliari -

Garlasco, Ris nella villetta dei Poggi con droni e scanner per ricostruzione 3D - L'obiettivo dell'approfondimento di indagine è riprodurre in tre dimensioni la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue.