Garlasco dopo 18 anni si ricostruisce la scena del delitto

Dopo 18 anni, il mistero di Garlasco torna sotto i riflettori: grazie all’innovativa tecnologia che combina intelligenza artificiale e immagini 3D, gli inquirenti cercano di ricostruire fedelmente la scena del delitto. Questa avanzata metodologia apre nuove prospettive nella ricerca della verità, offrendo uno sguardo dettagliato e realistico su un caso che ha segnato una comunità intera. La ricostruzione potrebbe finalmente portare alla luce elementi chiave per fare chiarezza.

L'obiettivo degli inquirenti è ricostruire, grazie alla nuova tecnologia che integra l'intelligenza artificiale e le immagini 3D, la scena del crimine

Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena - Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha segnato un capitolo oscuro della cronaca italiana.

Si ricostruisce completamente la scena del crimine. Il PM Napoleone, con la serietà della sua indagine, potrà arrivare alla verità e, finalmente, regalare la vera giustizia a Chiara. #Garlasco #sempio #chiarapoggi Partecipa alla discussione

