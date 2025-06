Garlasco dal Fruttolo alle impronte | l’incognita dei reperti ‘degradati’ o ‘leggibili’ 18 anni dopo Chiara si è difesa? | cosa diceva l’autopsia

Diciotto anni dopo il delitto di Garlasco, la scena del crimine e i reperti tornano al centro di un’indagine che mette in discussione le testimonianze e le prove raccolte. Dai residui di colazione alle impronte sulle superfici, ogni dettaglio potrebbe fare luce sulla verità. Chiara Poggi, la difesa e l’autopsia sono solo alcuni degli elementi chiave di un caso ancora avvolto dall’incognita. Scopriamo insieme cosa emerge oggi, sfidando vecchi e nuovi interrogativi.

Garlasco (Pavia) – La confezione di Fruttolo, sacchetti e scatole di biscotti e di cereali e il brick del tè freddo, residui dell’ultima colazione di Chiara Poggi. Ma anche il frammento del tappetino del bagno e la sessantina di ‘paradesivi’ delle impronte, compresa la numero 10 ‘sporca’ sulla porta d’ingresso. E i vari campioni biologici prelevati anche nell’autopsia e nelle prime fasi delle indagini sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. Garlasco, il delitto in 3D e due verità alternative: Stasi che non si sporcò di sangue, Sempio e l’impronta 33 Giovedì 12 giugno i periti incaricati dalla Gip Daniela Garlaschelli andranno a ritirare i reperti che dovranno essere analizzati da martedì prossimo 17 giugno e nei successivi 90 giorni per l’incidente probatorio ottenuto dalla Procura di Pavia per le riaperte indagini sul delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it