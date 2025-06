Gamba amputata per diagnosi tardiva | ASL pugliese condannata a risarcire 75mila euro per perdita di chance

Una tragica vicenda che mette in luce l'importanza di un adeguato tempestivo intervento medico. La condanna dell’ASL BAT a risarcire gli eredi di una donna di Andria, vittima di una diagnosi tardiva, rappresenta un precedente significativo nel riconoscimento della “perdita di chance terapeutica”. Un caso che solleva domande sulla qualità delle cure e la responsabilità delle strutture sanitarie. Continua a leggere per scoprire come si è svolta questa vicenda e quali conseguenze ne derivano.

Il Tribunale di Trani ha condannato l’ASL BAT a risarcire 75mila euro agli eredi di una donna di Andria, amputata per una diagnosi tardiva di ischemia acuta. Riconosciuta la “perdita di chance terapeutica” per negligenza medica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

