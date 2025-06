Gallarate, Don Florio scomunica chi sostiene la remigrazione.

In un panorama spesso diviso sui temi dell’immigrazione, le parole di Don Florio a Gallarate scuotono le coscienze. Con fermezza, il sacerdote si scaglia contro chi sostiene la remigrazione, denunciando un fenomeno che, purtroppo, si intreccia con interessi economici e strumentalizzazioni. È un richiamo forte alla comunità, un invito a riflettere su valori e solidarietà autentica. Ma cosa significa davvero questa presa di posizione?

Roma, 10 giu – Capiamo, e non comprendiamo e condanniamo, che il business dell’accoglienza faccia gola a tutti, ma che addirittura dietro la falsa benevolenza operata anche dalle Istituzioni religiose si provi ad intimorire i cattolici è il colmo. È il caso di Don Florio, che a Gallarate tuona contro la Remigrazione. Il prete immigrazionista di Gallarate. Anche da queste colonne abbiamo più volte introdotto il tema della Remigrazione, ovvero il rimpatrio di tutti gli immigrati clandestini e la possibilità per quelli di seconda generazione di tornare nei loro Paesi d’origine. CasaPound, come noto, da mesi ha lanciato una campagna informativa su tutto il territorio nazionale con cortei, presidi nelle principali città, e persino una raccolta firme, con ottimi riscontri. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it