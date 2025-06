Galaxy Fold Z7 sarà sottilissimo | eccolo nel nuovo video teaser di Samsung

Preparati a scoprire il futuro della tecnologia mobile con il nuovo teaser di Samsung dedicato alla serie Galaxy Z7 SAR224. Il pieghevole più sottile di sempre, promette un design innovativo e prestazioni eccezionali. Ma sarà davvero così? Con ogni dettaglio, Samsung avvicina ancora di più il mondo agli smartphone pieghevoli di domani. Resta sintonizzato: il futuro è già qui.

Il prossimo pieghevole di Samsung sarà il più sottile di sempre, ma questo spessore contenuto forse potremmo trovarlo anche sullo Z Flip7, dato che Samsung si riferisce all’intera serie Z che sta per arrivare. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Galaxy Fold Z7 sarà sottilissimo: eccolo nel nuovo video teaser di Samsung

In questa notizia si parla di: Samsung Sarà Galaxy Fold

Scopriamo per quali Samsung Galaxy la One UI 8 sarà l’ultimo major update - La One UI 8 rappresenterà un momento cruciale per diversi dispositivi Samsung Galaxy, segnando la fine del supporto ai major update.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Samsung Galaxy Z Fold 7 deve ancora uscire, ma Vivo l'ha già battuto; Galaxy Z Fold 7 sarà il pieghevole più sottile e resistente, parola di Samsung; Samsung annuncia un Galaxy Ultra pieghevole: sarà il nuovo Z Fold?.