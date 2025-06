Gad Lerner è stato bravo Nulla da aggiungere

Ha deluso la maggior parte dei baluba che forse gremivano piazza San Giovanni e forse no, ha rivendicato non solo il suo essere ebreo, ma l’essere sionista, il diritto di Israele a esistere e a lottare contro Hamas, più un altro paio di pensierini considerati scontati e banali dalle persone civili ma così beccandosi, ovviamente, i vai a casa del suo mondo, un po’ di fischi, non troppi, e qualche pernacchietta. Dovremmo quindi per forza spiegare, magari senza eccedere, che domenica scorsa Gad è stato bravo. Motivo per cui oggi non scriviamo niente. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gad Lerner è stato bravo. Nulla da aggiungere

