Gabbie non funzionanti o rubate e i cinghiali restano a pascolare serenamente anche in via Acrone

Nonostante le gabbie siano presenti e, in teoria, funzionanti, i cinghiali continuano a pascolare indisturbati in via Acrone. Un problema che si trascina da tempo, alimentato da tentativi di furto e dalla mancata efficacia delle barriere. La domanda sorge spontanea: come mai queste gabbie non riescono a svolgere il loro ruolo? La risposta potrebbe risiedere in un dettaglio che fa la differenza.

Le gabbie ci sono. Tranne che in rari casi di furto com'è avvenuto nell'area del Parco archeologico Valle dei Templi, ci sono e dovrebbero essere funzionanti. "Dovrebbero", condizionale non usato a caso. Perché in via Acrone la gabbia che c'è, ma non s'è chiusa per catturare il cinghiale.

