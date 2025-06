Futuro assicurato con Uniud | i laureati di Udine trovano lavoro subito e con stipendi competitivi

Scopri come l'Università di Udine apre le porte a un futuro sicuro: laureati che trovano subito lavoro e con stipendi competitivi, grazie a percorsi formativi di eccellenza. Un dato che testimonia l’efficacia del suo impegno nel preparare professionisti di successo, confermando il ruolo di Udine come hub di opportunità e crescita. Vuoi sapere come anche tu puoi far parte di questa realtà vincente?

Un dato che conferma l'eccellenza e l'efficacia del percorso formativo offerto dall'Università di Udine: il tasso di occupazione dei suoi laureati si conferma nettamente superiore alla media nazionale. È quanto emerge dal XXVII Rapporto Almalaurea, che ha analizzato migliaia di profili in tutta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Futuro assicurato con Uniud: i laureati di Udine trovano lavoro subito e con stipendi competitivi

