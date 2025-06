Furto in casa di Massimo Ferrero | Mi hanno portato via tutto anche la maglia di Totti

Un furto in casa sconvolge Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, che denuncia una perdita economica superiore ai 300mila euro e la distruzione dell’appartamento. Tra gli oggetti rubati, anche la preziosa maglia di Totti, simbolo di ricordi e passione. Ferrero si confida con dolore e incredulità, sottolineando quanto questa violazione abbia colpito non solo il patrimonio, ma anche il suo senso di sicurezza e serenità.

Il racconto disperato dell'ex patron della Sampdoria dopo la rapina di beni dal valore di oltre 300mila euro: "Sono sconvolto, hanno distrutto l'appartamento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furto in casa di Massimo Ferrero: "Mi hanno portato via tutto, anche la maglia di Totti"

