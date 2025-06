Furto a scuola portati via 31 computer alcuni erano in cassaforte | è il terzo in un anno

Ancora una volta, la sicurezza della scuola di Castellammare di Stabia è stata violata: ignoti ladri si sono introdotti nelle aule, portando via 31 computer tra cui alcuni custoditi in cassaforte, segnando il terzo furto in un solo anno. Poche ore dopo la fine dell’anno scolastico e in vista dei prossimi seggi elettorali, il timore di ulteriori episodi cresce. La domanda è: come proteggere al meglio il nostro patrimonio scolastico?

Un nuovo furto si è verificato alla scuola Lizzadri-Roncalli di via Vittorio Veneto, a Castellammare di Stabia, poche ore dopo la chiusura dell’anno scolastico e in vista dell’allestimento dei seggi elettorali per il referendum. L’altra notte ignoti si sono introdotti nell’istituto e hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Furto a scuola, portati via 31 computer (alcuni erano in cassaforte): è il terzo in un anno

