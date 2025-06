Furti in serie a Virgoletta | nove tentati in una notte nelle villette indipendenti

Nove tentativi di furto in una sola notte scuotono Virgoletta, Villafranca (Massa Carrara). Tra colpi andati a segno e altri sventati all’ultimo istante, la tranquilla zona si trova sotto assedio. La scoperta di uno sconosciuto intento a saccheggiare un’abitazione al rientro del proprietario ha acceso l’allarme e generato un forte senso di insicurezza tra i residenti. La vicenda si sta trasformando in un caso che richiede risposte rapide e decise.

Villafranca (Massa Carrara), 10 giugno 2025 – Nove abitazioni svaligiate in una sola notte a Virgoletta e nella piana del territorio comunale. In alcuni casi i colpi sono andati a buon fine, in altri i ladri sono stati interrotti e, scoperti, sono dovuti fuggire senza malloppo. Il proprietario di un’abitazione, al suo rientro, si è trovato in casa uno sconosciuto che stava facendo razzia fra le suo cose: prima che l’uomo potesse reagire il ladro si era dileguato scappando da balcone e approfittando del buio. Una notte da tregenda quella tra domenica e lunedì per la frazione di Villafranca. Una notte che alza ancora di più il livello di allarme, già alto dopo i ripetuti furti in vari Comuni e gli ultimi due scippi che si sono verificati a Barbarasco di Tresana con due pensionate scelte come vittime dai malviventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furti in serie a Virgoletta: nove tentati in una notte nelle villette indipendenti

