Furti in due scuole di Oderzo e Motta ladro identificato dai carabinieri

Dopo aver colpito due scuole dell’Opitergino-Mottense, il ladro seriale è stato finalmente catturato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si tratta di A.S., 45 anni, senza fissa dimora e con un passato di precedenti penali, che aveva messo a segno i colpi tra Oderzo e Motta. La brillante operazione dimostra come la tecnologia possa fare la differenza nel garantire sicurezza e giustizia nelle nostre comunità.

L'autore, identificato dai carabinieri, è un 45enne dell'opitergino mottense, A.S., senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali.

