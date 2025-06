Funghi miceli lasagne e pomodori | ecco come evolve il cibo nello spazio

Nel cuore di questa rivoluzione gastronomica spaziale, il cibo si trasforma da semplice necessità a esperienza sensoriale unica. Dalle lasagne all’umami alle colture di miceli, ogni innovazione apre nuove frontiere di comfort e cultura oltre l’atmosfera. La Biennale di Venezia celebra questa evoluzione con il suo Padiglione Universo, un viaggio tra scienza, arte e sapori cosmici che ci invita a riflettere su come il cibo del futuro possa unire spazio e umanità.

