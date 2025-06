‘Fuffi’ a Benevento la papera superstar che fa impazzire i social e i passanti

A Benevento, la simpatica papera Fuffi sta conquistando social e passanti con il suo charme irresistibile. Tra becco giallo, piume gonfie e passo barcollante, questa stella improvvisata ha trasformato le strade in un palcoscenico. La sua presenza ha suscitato sorrisi e curiosità , diventando una vera e propria mascotte cittadina. E chissà quali altre sorprese ci riserverà questa celebrità a quattro zampe!

Becco giallo, piume gonfie, sguardo sornione e un'andatura barcollante irresistibile: si chiama " Fuffi ", è una papera, e nelle ultime ore è diventata una celebrità inaspettata per le strade di Benevento. Una sorta di mascotte itinerante ben abituata alla folla che ieri pomeriggio ha iniziato a farsi notare prima nei corridoi di un centro commerciale poi lungo Corso Garibaldi, seguita da una piccola folla incuriosita. Qualcuno l'ha accarezzata con delicatezza, altri si sono inginocchiati per posare con lei come con una star social. Nei pressi del patrimonio UNESCO di Santa Sofia, Fuffi si è fermata per qualche minuto, prima accovacciandosi a pochi centimetri dai passanti e poi abbeverandosi alla fontana.