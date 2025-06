Fubar 2

In un intreccio di azione e emozioni, Luke Brunner si prepara a confrontarsi con il passato e i fantasmi che riaffiorano, mettendo alla prova il suo valore e la sua lealtà. La sua ultima missione, culminata con un salvataggio inaspettato, segna solo l'inizio di una nuova avventura che metterà alla prova anche i limiti del suo cuore. La verità nascosta dietro un'amicizia tradita potrebbe cambiare tutto: perché, in un mondo di inganni, nulla è come sembra.

Luke Brunner è un agente veterano della CIA che fino a poco tempo fa stava per andare in pensione. Dopo la sua ultima missione in cui ha salvato un altro agente, che guarda caso era sua figlia, Luke torna ad affrontare nuovi malvagi nemici. In questo caso si tratta di una sua vecchia fiamma che. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fubar 2

