FT | Italia Spagna e Grecia vincintori su tensioni titoli di Stato

Italia, Spagna e Grecia emergono come sorprendenti vincitori nelle tensioni sui mercati dei titoli di stato, riducendo significativamente gli spread rispetto alla Germania. Questo rally riflette una crescente fiducia degli investitori e una stabilizzazione delle economie mediterranee. Ora l’Italia paga soltanto un tasso più contenuto, segnando un cambiamento epocale che potrebbe ridisegnare gli equilibri finanziari europei. Ma cosa ci riserva il futuro in questa nuova fase?

Roma, 10 giu. (askanews) – Italia, Spagna e Grecia: sono quelli che il Financial Times definisce “gli improbabili vincitori” nella recente fase di tensioni durante le aste di collocamento di titoli di Stato. Secondo il quotidiano, il rally sulle loro emissioni pubbliche ha ridotto il differenziale dei tassi rispetto ai titoli di Stato della Germania – il famigerato “spread” – ai minimi da oltre 10 anni a questa parte. “Ora l’Italia paga soltanto 0,9 punti percentuali in piĂą rispetto ai costi di rifinanziamento decennali della Germania, vicino ai minimi da 15 anni – afferma il FT in un articolo che apre l’edizione online europea -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it