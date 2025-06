Friedrich Merz critica l' approccio di UniCredit verso Commerzbank

Friedrich Merz mette in discussione l’approccio di Unicredit verso Commerzbank, sottolineando il ruolo strategico della banca tedesca per il Governo. Nella sua lettera, Merz ribadisce l'importanza di una Commerzbank forte e autonoma, esprimendo un chiaro appello alla tutela di questo asset nazionale. Un intervento che accende i riflettori sulle tensioni tra istituzioni e grandi gruppi bancari in Europa, e che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama finanziario.

"Come è già stato sottolineato più volte, anche pubblicamente, il Governo tedesco conta su una Commerzbank forte e indipendente" è quanto si legge in una lettera che Friedrich Merz ha inviato alla presidenza del Consiglio d'azienda di Commerzbank, l'organismo di rappresentanza dei lavoratori. La lettera risale al 26 maggio ma è stata pubblicata oggi su Linkedin dai destinatari della missiva. Merz scrive anche: "condivido l'opinione del Ministro federale delle Finanze che un approccio non coordinato e non amichevole come quello del Gruppo UniCredit è inaccettabile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Friedrich Merz critica l'approccio di UniCredit verso Commerzbank

