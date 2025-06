Friedrich Merz | Commerzbank deve rimanere forte e indipendente

Friedrich Merz ribadisce con fermezza l'importanza di una Commerzbank forte e autonoma, sottolineando che il Governo tedesco conta sulla solidità di questa istituzione. In una lettera pubblicata oggi su LinkedIn, Merz evidenzia come il sostegno pubblico sia fondamentale per garantire stabilità e crescita nel settore finanziario tedesco. Questa presa di posizione rafforza il ruolo strategico della banca nel panorama economico nazionale, sottolineando che la sua indipendenza è un pilastro chiave per il futuro del paese.

"Come è già stato sottolineato più volte, anche pubblicamente, il Governo tedesco conta su una Commerzbank forte e indipendente" è quanto si legge in una lettera che Friedrich Merz ha inviato alla presidenza del Consiglio d'azienda di Commerzbank, l'organismo di rappresentanza dei lavoratori. La lettera risale al 26 maggio ma è stata pubblicata oggi su Linkedin dai destinatari della missiva. Merz scrive anche: "condivido l'opinione del Ministro federale delle Finanze che un approccio non coordinato e non amichevole come quello del Gruppo UniCredit è inaccettabile".

