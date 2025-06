Freedom Flotilla rimpatriati gli attivisti pro-Palestina del veliero Madleen sequestrati da Israele in acque internazionali mentre diretti a Gaza con aiuti

La vicenda della Freedom Flotilla e del veliero Madleen, sequestrato in acque internazionali da Israele mentre trasportava aiuti cruciali verso Gaza, ha suscitato un’ondata di solidarietà globale. A bordo, 12 attivisti di spicco come Greta Thunberg, Thiago Avila e Rima Hassan si sono impegnati con coraggio per una causa umanitaria. Ora, dopo il rimpatrio, si apre un nuovo capitolo nella battaglia per la libertà e i diritti umani in quella regione complessa.

A bordo vi erano 12 persone, tra cui Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Avila e l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan. Gli attivisti filopalestinesi a bordo della nave Madleen della Freedom Flottila, sequestrata lunedì dall’esercito israeliano in acque internazionali me. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Freedom Flotilla, rimpatriati gli attivisti pro-Palestina del veliero Madleen, sequestrati da Israele in acque internazionali mentre diretti a Gaza con aiuti

In questa notizia si parla di: Freedom Attivisti Madleen Flotilla

Attivisti Pro Palestina protestano contro il sequestro della nave di Freedom Flotilla: due cortei a Milano - A Milano, due vivaci cortei hanno animato le strade, portando la voce degli attivisti pro Palestina contro il sequestro della nave Madleen.

++ Nave Freedom Flotilla arrivata al porto israeliano Ashdod ++ (ANSA-AFP) - ASHDOD, 09 GIU - La nave Madleen degli attivisti di Freedom Flotilla, sequestrata dalle autorità israeliane, è arrivata al porto di Ashdod. (ANSA-AFP). INT 2025-06-09 20:02 Partecipa alla discussione

Gli attivisti e le attiviste della @GazaFFlotilla sono ancora nelle mani dei terroristi che li hanno rapiti. #AllEyesOnMadleen #FreedomFlotilla #BreaktheSiege #9giugno Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli attivisti di Freedom Flotilla in carcere a Ramla. Idf chiede evacuazione 3 porti yemeniti. - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 23:31; Freedom Flotilla: Israele intercetta e blocca la nave diretta a Gaza; Freedom Flotilla, l’Ue si fa da parte: “Responsabilità degli Stati di appartenenza”.

Flotilla Gaza, rimpatrio da Israele per gli attivisti filopalestinesi: Thunberg in volo verso Svezia - Rimpatriati in queste ore dall'aeroporto di Tel Aviv gli attivisti filopalestinesi del veliero Madleen dell'ong Freedom Flotilla, sequestrato da Israele mentre tentava di raggiungere la Striscia di Ga ...

Medioriente: solo un attivista francese Flotilla accetta espulsione, 5 rifiutano - Solo uno dei 6 attivisti francesi che erano a bordo dell'imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza e ...

Israele: i 12 attivisti della Freedom Flotilla all’aeroporto per il rimpatrio. Tra loro Greta Thunberg - Coloro che si rifiuteranno di firmare i documenti per la deportazione e di lasciare Israele saranno portati davanti a un’autorità giudiziaria ...