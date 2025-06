freedom flotilla la nave madleen nel porto israeliano di ashdod

La nave Madleen, parte della Freedom Flotilla con aiuti umanitari destinati a Gaza, si trova ora nel porto di Ashdod dopo essere stata sequestrata dall’esercito israeliano. I 12 attivisti a bordo sono stati arrestati e si trova in atto un acceso dibattito sui loro diritti e sulle implicazioni della loro detenzione. Una vicenda che mette in luce le tensioni tra solidarietà internazionale e questioni geopolitiche, lasciando aperta una domanda cruciale: quale sarà il destino di questi volontari?

La nave Madleen con gli aiuti umanitari diretta a Gaza, sequestrata dall'esercito israeliano, è ancorata nel porto di Ashdod. Le forze israeliane hanno arrestato i 12 attivisti a bordo. Secondo un gruppo di difesa dei diritti umani che li rappresenta, gli attivisti dovrebbero essere trattenuti in un centro di detenzione prima di essere espulsi. Erano partiti per protestare contro la campagna militare israeliana a Gaza e le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari. La Freedom Flotilla Coalition, che ha organizzato il viaggio, ha dichiarato che la nave è stata sequestrata in acque internazionali a circa 200 chilometri (120 miglia) da Gaza.