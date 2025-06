Freedom Flotilla Greta Thunberg rimpatriata da Israele dopo l’arresto | l’attivista costretta a prendere l’aereo – Il video

Greta Thunberg, protagonista di un episodio che ha fatto il giro del mondo, è stata rimpatriata da Israele dopo l’arresto a bordo della Freedom Flotilla. La giovane attivista svedese, simbolo della lotta per il clima, si trova ora in viaggio verso casa, tra immagini e video che mostrano il suo stato di serenità. Un episodio che evidenzia come anche le figure più influenti possano trovarsi nel mirino di complesse tensioni internazionali.

«Greta Thunberg ha appena lasciato Israele con un volo diretto in Svezia (con tappa in Francia)». È questa la comunicazione con cui il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato il rimpatrio della celebre attivista svedese dopo che, nelle scorse ore, la 22enne era stata arrestata insieme ad altre 11 persone a bordo della nave della Freedom Flotilla con aiuti umanitari diretta a Gaza. Due foto, e un video, la ritraggono seduta in un posto vicino al corridoio, vicino ai bagni e un po’ spaesata, in attesa del decollo. Un rimpatrio che, al contempo, sembra anche una aperta sfida al gesto di protesta di Greta Thunberg, costretta a imbarcarsi su un mezzo di trasporto che lei famosamente evita. 🔗 Leggi su Open.online

Freedom Flotilla, che succede alla barca di Greta Thunberg diretta a Gaza. L’attivista sui social: «Intercettati e rapiti da Israele»: https://startupitalia.eu/social/greta-thunberg-nava-gaza/… Partecipa alla discussione

Freedom Flotilla, sequestrata da Israele la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza. Il videomessaggio dell’attivista https://tg.la7.it/esteri/freedo-flotilla-nave-madleen-greta-thunberg-gaza-09-06-2025-239020… Partecipa alla discussione

