Freedom Flotilla Greta Thunberg espulsa da Israele e rimpatriata in Svezia

Greta Thunberg, simbolo della lotta climate, ha recentemente vissuto un episodio di forte impatto in Israele: espulsa e rimpatriata in Svezia dopo aver partecipato alla Freedom Flotilla. Con altri attivisti, ha accettato la decisione delle autorità israeliane, lasciando Tel Aviv a bordo di un aereo con destinazione la patria. Un gesto che sottolinea ancora una volta l’impegno di Greta nel fronteggiare le sfide ambientali e politiche globali.

Dopo aver accettato insieme con altri tre attivisti di essere espulsa dal Paese, Greta Thunberg ha lasciato l’aeroporto di Tel Aviv in Israele a bordo di un aereo diretto in Svezia (con scalo in Francia). Lo ha reso noto il ministero degli Esteri israeliano su X, condividendo due foto dell’attivista a bordo del velivolo. Altri otto attivisti che erano a bordo della Madleen della Freedom Flotilla Coalition, fermata dall’Idf mentre era diretta verso la Striscia di Gaza, si sono invece rifiutati di firmare l’espulsione volontaria e sono stati trasferiti in un centro di detenzione: tra essi anche l’avvocata franco-palestinese Rima Hassan, membro del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Freedom Flotilla, Greta Thunberg espulsa da Israele e rimpatriata in Svezia

In questa notizia si parla di: Freedom Flotilla Greta Thunberg

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Gli attivisti della Freedom Flotilla nel carcere di Givon a Ramla. Domani processo e rimpatrio. A bordo aiuti e 12 attivisti,tra cui Greta Thunberg:”Su di noi sostanze urticanti,in acque internazionali”.Tajani:Flotilla provocazione politica. Mercoledì il piccolo Adam i Partecipa alla discussione

Ecco chi si trova a bordo della "Madleen" della Freedom Flotilla. Greta Thunberg e altri 11 attiviste e attivisti compongono l'equipaggio volontario. #ANSA Partecipa alla discussione

