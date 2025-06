Freedom Flotilla Greta Thunberg espulsa da Israele | è in volo verso la Svezia

Greta Thunberg, simbolo globale della lotta per il clima, si trova al centro di un'inedita vicenda diplomatica: espulsa da Israele mentre partecipava alla Freedom Flotilla diretta a Gaza. Con 232 viaggiatori in volo verso la Svezia, questa storia di attivismo e tensione internazionale apre uno sguardo sulle sfide e le contraddizioni del movimento ambientalista e delle questioni geopolitiche legate al Medio Oriente. Resta da capire quali saranno le ripercussioni di questa vicenda.

L'attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato Israele, da dove è stata espulsa, ed è in volo verso la Svezia. Lo ha riferito il suo staff legale, secondo quanto riportato dai media scandinavi. Greta Thunberg sulla Freedom Flotilla. Thunberg, 22 anni, icona del movimento di protesta globale ambientalista per il clima, si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell'imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza, con aiuti umanitari, che è stata bloccata e sequestrata lunedì dallo Stato ebraico. Gli attivisti sono stati fermati e, dopo che la barca è stata portata nel porto israeliano di Ashdod, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri, sono stati trasferiti all'aeroporto 'Ben Gurion' di Tel Aviv per il rimpatrio.

Gli attivisti della Freedom Flotilla nel carcere di Givon a Ramla. Domani processo e rimpatrio. A bordo aiuti e 12 attivisti,tra cui Greta Thunberg:”Su di noi sostanze urticanti,in acque internazionali”.Tajani:Flotilla provocazione politica. Mercoledì il piccolo Adam i Partecipa alla discussione

Ecco chi si trova a bordo della "Madleen" della Freedom Flotilla. Greta Thunberg e altri 11 attiviste e attivisti compongono l'equipaggio volontario. #ANSA Partecipa alla discussione

