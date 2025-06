Freedom Flotilla a Milano corteo in solidarietà L’appello di una madre in lacrime a Meloni | Perché sei assente?

A Milano, un centinaio di cittadini si sono mobilitati in un corteo di solidarietà alla Freedom Flotilla, la nave che cercava di portare aiuti umanitari a Gaza e che è stata bloccata dall'IDF. La manifestazione, iniziata con un presidio alla Loggia dei Mercanti e culminata in piazza San Babila, ha rivolto un appello toccante a Meloni, una madre in lacrime chiede: “Perché sei assente?” Un gesto che invita alla riflessione e alla consapevolezza.

A Milano un centinaio di persone è scesa in strada in solidarietà alla Freedom Flotilla, la nave che ha provato a portare aiuti umanitari a Gaza ed è stata bloccata dall’Idf. I manifestanti hanno protestato prima con un presidio alla Loggia dei Mercanti e poi vicino alla Prefettura con un corteo che è terminato in piazza San Babila. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, a Milano corteo in solidarietà. L’appello di una madre in lacrime a Meloni: “Perché sei assente?”

In questa notizia si parla di: Freedom Flotilla Milano Corteo

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Attivisti Pro Palestina protestano contro il sequestro della nave di Freedom Flotilla: due cortei a Milano; Gli attivisti di Freedom Flotilla in carcere a Ramla. Idf chiede evacuazione 3 porti yemeniti. - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 23:31; Gaza, a Napoli manifestazione e corteo spontaneo per la Freedom Flotilla.

Attivisti Pro Palestina protestano contro il sequestro della nave di Freedom Flotilla: due cortei a Milano - Oggi a Milano gli attivisti Propal hanno organizzato due cortei per protestare contro il sequestro della nave Madleen, l'imbarcazione dell'organizzazione ...

Sotto la Prefettura e poi in corteo in solidarietà a Madleen: «Gaza, siamo tutti coinvolti» - Circa duecento persone hanno manifestato contro quanto avvenuto questa notte, in acque internazionali, con l'arrembaggio e il sequestro nella notte da parte d'Israele della nave di aiuti e dei dodici ...

La traiettoria di Greta, dal clima alla Palestina, “Ma non è cambiata” - I Fridays For Future e la Flotilla per Gaza, per l’attivista svedese, fanno parte di un’unica lotta intersezionale per i diritti ...