Frecce Tricolori oggi a Genova a che ora vederle per il rientro dell’Amerigo Vespucci | il programma

Oggi, a Genova, un evento imperdibile anima il cielo: le Frecce Tricolori si preparano a incantare gli spettatori nel contesto delle celebrazioni della Giornata della Marina e del Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci. Vuoi scoprire l’orario esatto in cui ammirare la spettacolare pattuglia acrobatica? Continua a leggere per non perdere questa emozionante manifestazione che resterà impressa nei ricordi di tutti!

Oggi, martedì 10 giugno, la Marina Militare celebra la Giornata della Marina nel porto di Genova. Nel capoluogo ligure si concluderà, in concomitanza, anche il Tour Mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci. Alle celebrazioni parteciperanno anche le Frecce Tricolori. Quando è previsto il passaggio della Pattuglia Acrobatica e quale sarà il programma dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

