Freakier Friday | Nuovo trailer dal film con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Preparati a ridere, emozionarti e riscoprire il legame tra madre e figlia con il nuovo trailer di Freakier Friday! Dopo 22 anni, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis tornano nei panni di Anna e Tess, alle prese con nuove avventure e divertenti caos familiari. Un sequel che promette momenti indimenticabili e tanta nostalgia. Non perdere l'occasione di scoprire cosa riserva questa irresistibile comedy!

Disney ha diffuso il nuovo trailer di Freakier Friday (Quel Pazzo Venerdì, Sempre di Più Pazzo), sequel della fortunata commedia con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. 22 anni dopo la crisi di identità provocata da uno bizzarro sortilegio, la coppia madre-figlia più famosa del grande schermo si appresta a tornare nuovamente ad attraversare problemi familiari. Nel nuovo film, infatti, Anna Coleman, interpretata da Lindsey Lohan, deve organizzare il suo matrimonio ma anche gestire il rapporto tra sua figlia e la futura “figliastra” (figlia del suo nuovo marito), e quale migliore alleata se non sua madre Tess (Jamie Lee Curtis). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Freakier Friday | Nuovo trailer dal film con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

