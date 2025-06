Fratelli Esposito all’Inter | il futuro è già presente al Mondiale per Club

L'Inter si prepara a conquistare il mondo con una line-up all'insegna del talento giovane e della sostenibilità, incarnata dalla linea green tanto promossa dalla società nerazzurra. In questo scenario, i fratelli Esposito sono pronti a fare la differenza, portando freschezza e passione sul palcoscenico internazionale. Con Sebastiano, classe 2002, già sotto i riflettori, si apre un anno cruciale per dimostrare che il futuro del club ha radici solide e ambizioni immense.

L’Inter affronterà il mondiale per Club con i fratelli Esposito. La linea green, tanto vociferata dalla società nerazzurra, si sta concretizzando già a partire da questa stagione. SEBASTIANO ESPOSITO – L’Inter, nella prossima stagione, molto probabilmente punterà su uno dei due fratelli Esposito che saranno a disposizione per il mondiale per Club. Per Sebastiano Esposito, classe 2002, può essere l’anno giusto per confermarsi il baby prodigio che tutti i nerazzurri sperano di vedere. Nell’era di Antonio Conte, nella stagione 20192020, collezionò 14 partite (di cui 7 in Serie A). Il 21 dicembre del 2019 segnò il suo primo gol nella massima serie realizzando un rigore, contro il Genoa, gentilmente concesso da Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fratelli Esposito all’Inter: il futuro è già presente al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: Esposito Fratelli Inter Mondiale

Bologna punta su giovani talenti: Carrizo e fratelli Esposito nel mirino - Il Bologna si prepara a scommettere sul futuro calcistico, puntando su giovani talenti come Carrizo e i fratelli Esposito.

#Inter al Mondiale per Club con voglia di riscatto e giovani di rientro dai prestiti: convocati anche Pio e Sebastiano Esposito, Valentin Carboni e Palacios ? Partecipa alla discussione

Io comunque in vista del Mondiale per Club farei giocare i "nuovi innesti" ed i giovani che rientrano dai prestiti. Userei questa competizione come banco di prova e test per i vari Sucic, Luis Henrique, i fratelli Esposito ecc. Così traiamo le prime valutazioni. ? Partecipa alla discussione

I volti nuovi dell'Inter al Mondiale per Club: convocati anche i fratelli Esposito, Valentin Carboni e Palacios; I fratelli Esposito in rosa dell’Inter al Mondiale per club. Poi si deciderà il loro futuro; Perché Pio Esposito può giocare il Mondiale per Club con l'Inter.

Fratelli Esposito all’Inter: il futuro è già presente al Mondiale per Club - La linea green, tanto vociferata dalla società nerazzurra, si sta concretizzando già a -

Inter operazione restyling attacco: gli Esposito per il Mondiale, poi Hojlund e Bonny - eslcusiva sui canali Mediaset, e l'Inter deve ancora capire con quale attacco si presenterà al torneo ...

Inter al Mondiale con SEI attaccanti: tutti i nomi - Dopo una settimana di riposo, quest’oggi l’ Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti sotto la nuova guida di Cristian Chivu.