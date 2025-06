Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede a Pisogne | sul muro c'è un poster dei camerati con la croce celtica

L'apertura della nuova sede di Fratelli d’Italia a Pisogne suscita immediatamente polemiche: all’ingresso, un poster celebrativo dedicato a Sergio Ramelli, decorato con la croce celtica e firmato dai "camerati", riaccende il dibattito sulla presenza di simboli controversi. Un gesto che mette in luce le tensioni tra tradizione politica e sensibilità pubblica, lasciando il pubblico a chiedersi quali siano le intenzioni dietro questa scelta. Continue to explore the complex dynamics di questa vicenda.

Fratelli d'Italia inaugura una nuova sede a Pisogne (Brescia). Appeso all'ingresso c'è però il poster stampato in occasione delle celebrazioni per Sergio Ramelli, con tanto di croce celtica e firma de "i camerati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

