Fratelli d’Italia – Coordinamento Provinciale di Arezzo | Alessandro Tomasi ad Arezzo una giornata di ascolto e confronto sul territorio

Ieri ad Arezzo, Alessandro Tomasi di Fratelli d’Italia ha inaugurato una giornata dedicata all’ascolto e al confronto con la comunità locale. Un'occasione unica per conoscere da vicino le sfide e le opportunità del territorio, coinvolgendo cittadini, imprenditori e rappresentanti istituzionali. Un passo importante verso un futuro più condiviso e partecipato: perché solo dialogando si costruisce il cambiamento.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Fratelli d’Italia – Coordinamento Provinciale di Arezzo Alessandro Tomasi ad Arezzo: una giornata di ascolto e confronto sul territorio Giornata intensa e ricca di contenuti quella di ieri per Alessandro Tomasi, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia, che ha fatto tappa sul territorio aretino per una serie di incontri significativi con il tessuto sociale ed economico della provincia. La mattinata si è aperta a Cortona, dove Tomasi ha avuto modo di confrontarsi con il mondo delle associazioni locali, in un dialogo aperto volto a raccogliere istanze, esperienze e suggerimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia – Coordinamento Provinciale di Arezzo: Alessandro Tomasi ad Arezzo, una giornata di ascolto e confronto sul territorio

