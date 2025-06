Frankenstein tutto quello che sappiamo sul film di Guillermo del Toro

Frankenstein sta per tornare sul grande schermo, questa volta grazie alla visione originale di Guillermo del Toro. Con la sua firma inconfondibile, il regista trasporta la famosa storia di Mary Shelley in un’interpretazione intensa e innovativa, arricchita da atmosfere oscure e dettagli emozionanti. Più di un semplice racconto di mostri, del Toro ci invita a riflettere sull’anima, la creazione e il destino, rendendo questa pellicola un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Un altro film horror basato sul classico mostro della Universal Frankenstein è in arrivo, diretto da Guillermo del Toro. Dopo decenni di passione per l'opera di Mary Shelley, Guillermo del Toro ha finalmente portato sul grande schermo la sua attesissima interpretazione di Frankenstein. Il film promette di essere una versione cruda ed emozionante della classica storia del mostro e del suo creatore. Ma più che un semplice racconto, il regista punta a una tragedia gotica su identità , rifiuto e ossessione, in un modo che solo lui può realizzare. Frankenstein è considerato una delle più grandi scommesse cinematografiche dell'anno e, dall'annuncio ufficiale, ogni dettaglio ha catturato l'attenzione non solo dei fan di del Toro, ma anche degli amanti della letteratura classica.

Frankenstein: il primo teaser trailer del film di Guillermo del Toro incanta la platea di Netflix al TUDUM - Il nuovo teaser trailer di "Frankenstein" di Guillermo del Toro ha catturato l'attenzione al TUDUM, promettendo una rivisitazione mozzafiato del classico letterario.

FRANKENSTEIN (2025) Teaser Trailer: Oscar Isaac & Mia Goth star in Guillermo del Toro's Galvanizing Nightmare Link: https://film-book.com/frankenstein-2025-teaser-trailer-oscar-isaac/?fsp_sid=39350… #FilmBook #CharlesDance #ChristophWaltz #FelixK Partecipa alla discussione

Solo i mostri giocano a fare Dio. Frankenstein, un film di Guillermo del Toro, arriva su Netflix questo novembre. #TUDUM Partecipa alla discussione

