Frank Grillo Superman e il caso capelli di Rick Flag Sr nel DCU

Un semplice scatto di James Gunn in occasione del compleanno di Frank Grillo ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del DC Universe. La foto, infatti, ha riacceso le speculazioni sul look di Rick Flag Sr. nel nuovo universo di Superman. Tra curiosità e aspettative, l’attore ha condiviso il suo pensiero, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa ci riserverà il futuro di questi personaggi?

Una foto di James Gunn per il compleanno di Frank Grillo accende un inaspettato dibattito tra i fan sul look di Rick Flag Sr. in vista del debutto di Superman nel nuovo DCU. Ecco cosa è successo e il commento dell'attore!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Frank Grillo, Superman, e il “caso capelli” di Rick Flag Sr. nel DCU

