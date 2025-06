Franco Ricciardi in concerto ad Ariano Irpino con Pop Medina

Prepara il cuore e la voce: ad Ariano Irpino si accende la festa in onore di Sant’Antonio di Padova, tra fede, tradizione e musica. Il 15 giugno, Piazza Mazzini si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il grande concerto di Franco Ricciardi, accompagnato da Pop Medina. Un evento imperdibile che unisce cultura popolare e spiritualità, creando ricordi indimenticabili per tutta la comunità. Non mancate!

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova, organizzati dalla Parrocchia San Pietro Apostolo, che uniscono momenti di fede e cultura popolare. Il programma culminerà il 15 giugno, con il grande concerto di Franco Ricciardi, atteso alle ore 22:00 in Piazza Mazzini.

Festa di Sant’Antonio, ricco calendario e sorpresa Franco Ricciardi - Preparati ad immergerti in un mare di tradizioni, emozioni e sorprese: la Festa di Sant’Antonio ad Ariano Irpino sta per arrivare, grazie all’instancabile impegno del Comitato e alla passione di Franco Ricciardi.

Franco Ricciardi in concerto ad Ariano Irpino con "Pop Medina"; Festa di Sant'Antonio, ricco calendario e sorpresa Franco Ricciardi; Ariano Irpino celebra Sant'Antonio di Padova.

