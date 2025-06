Francigena più vicina all’Unesco | Un’occasione per il territorio Volano di sviluppo economico

La Francigena, antico cammino di storia e cultura, si avvicina sempre di più a ottenere il prestigioso riconoscimento UNESCO, aprendo nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Con questo passo avanti, Siena e la sua provincia consolidano il loro ruolo di custodi di un patrimonio unico al mondo, pronto a valorizzare il turismo sostenibile, l’economia locale e l’identità culturale. Un traguardo che promette di portare benefici duraturi e sostenibili a tutta la comunità.

Siena, 10 giugno 2025 – Stavolta è lei a camminare: la Francigena ha compiuto un altro passo importante per diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità. E se tutto andrà, come pare, per il verso giusto, potrebbero salire a cinque, dopo Siena, San Gimignano, Pienza e la Val d ‘Orcia, i siti Unesco della nostra provincia. Il dossier con le motivazioni scientifiche a supporto della candidatura a fine maggio è stato inviato al Ministero della Cultura, che ha già informato la Commissione Nazionale Italiana Unesco. Lo ha annunciato ieri a Palazzo Strozzi, sede della Giunta regionale, il governatore della Toscana Eugenio Giani in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francigena più vicina all’Unesco: “Un’occasione per il territorio. Volano di sviluppo economico”

