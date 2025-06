Francia studente accoltella e uccide un' operatrice scolastica | fermato | Macron | Vieteremo ai 15enni di comprare coltelli online

Un triste episodio scuote la Francia: uno studente ha accoltellato e ucciso un’operatrice scolastica durante un controllo, ferendo anche un agente. In risposta a questa tragedia, Macron annuncia misure più stringenti, tra cui il divieto di acquisto di coltelli online per i 15enni. Un passo deciso per garantire maggiore sicurezza nelle scuole e prevenire simili incidenti in futuro.

Il giovane ha estratto l'arma aggredendo la donna durante un controllo degli zaini, eseguito dalla gendarmeria prima di entrare a scuola. Ferito anche un agente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, studente accoltella e uccide un'operatrice scolastica: fermato | Macron: "Vieteremo ai 15enni di comprare coltelli online"

In questa notizia si parla di: francia - studente - accoltella - uccide

Studente fa esplodere fuochi d’artificio contro una docente “violenza senza precedenti all’interno della scuola” [VIDEO]. Succede in Francia - Un grave episodio di violenza ha scosso un liceo professionale in Alta Savoia, Francia, il 9 maggio 2025.

Orrore in Austria, studente fa strage in una scuola a Graz: 10morti e 28feriti Francia, studente di 15anni accoltella a morte la bidella durante il controllo degli zaini ... Europa xenofoba che denuncia presunti pericoli dall'esterno e non cura il cancro che la uccide Partecipa alla discussione

Francia, studente accoltella e uccide una collaboratrice scolastica che gli stava controllando lo zaino Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Studente accoltella e uccide la bidella in Francia; Francia, studente accoltella e uccide un'operatrice scolastica: fermato | Macron: Vieteremo ai 15enni di comprare coltelli online; Accoltella e uccide la collaboratrice scolastica: era già stato espulso per aver tentato di strangolare un compagno.

Studente di 14 anni accoltella e uccide la bidella, choc a Parigi: la 31enne aveva un figlio di 4 anni. Cosa è successo - Il Paese, sempre più alle prese con i nuovi fenomeni di violenza legati allo spaccio di stupefacenti, ai furti in casa e ...

Studente accoltella e uccide la bidella in Francia - È morta la bidella accoltellata questa mattina da uno studente della scuola Françoise-

Francia, studente accoltella e uccide una collaboratrice scolastica che gli stava controllando lo zaino - Il ragazzo, di 14 anni, è stato subito fermato e posto in stato di arresto dalle forze dell’ordine: ha accoltellato e ucciso una collaboratrice scolastica ...