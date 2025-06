Francia sotto choc | studente uccide a coltellate l' assistente scolastica

Un dramma scuote la Francia: una giovane assistente scolastica di 31 anni è stata vittima di un'aggressione violenta da parte di uno studente in una scuola media alla periferia di Parigi. La tragedia, avvenuta durante un controllo di sicurezza, ha portato alla morte della donna e ha lasciato la comunità sotto shock. La ministra dell'Istruzione, Elisabeth Borne, si recherà sul luogo per fare luce sulla vicenda e rassicurare l'opinione pubblica.

È morta in seguito alle ferite riportate l'assistente scolastica accoltellata questa mattina in una scuola media alla periferia di Parigi, nell'Alta Marna. Lo si è appreso da fonti dell'inchiesta. Secondo quanto riferito, l'aggressione da parte del ragazzo è avvenuta durante un controllo delle borse che l'assistente scolastica, che aveva 31 anni, si apprestava a compiere. La ministra de l'Educazione Nazionale, Elisabeth Borne, si recherà a Nogent, il centro in cui è avvenuto l'attacco per "dare il sostegno a tutta la comunità scolastica e alle forze dell'ordine". Borne, in un post su X, ha parlato di "un terribile dramma".