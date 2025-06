Francia morta l’assistente scolastica accoltellata da uno studente 15enne La reazione improvvisa dopo la perquisizione casuale dello zaino

Una routine di controllo dello zaino si è trasformata in tragedia. A Nogent, nei pressi di Parigi, un giovane studente di 15 anni ha sferrato una coltellata mortale a un’assistente scolastica durante un controllo casuale. Un gesto improvviso e drammatico che ha sconvolto l’intera comunità. La reazione del ragazzo, fermato subito dalla polizia, solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli ambienti scolastici e delle misure preventive da adottare.

Un controllo dello zaino di routine fuori dalla scuola media, come a migliaia fuori dagli istituti francesi se ne fanno ormai da marzo. Una reazione improvvisa e violenta, quella di un 15enne, che ha sferrato una coltellata letale contro una assistente scolastica a Nogent, un comune dell’Alta Marna a nord-est di Parigi. Il giovane alunno, che frequentava la terza media, è stato immediatamente preso in custodia dalla polizia mentre oltre 320 studenti sono rimasti confinati per diversi minuti nelle loro aule. Stando ai primi rapporti della gendarmeria francese, non è ancora noto il movente dell’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online