Francia | Macron minori 15 anni non potranno più acquistare coltelli online

In Francia, la recente tragedia a Nogent ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei minori e sulla vendita di armi da taglio. Emmanuel Macron, forte del grave episodio, ha dichiarato che i minorenni sotto 15 anni non potranno più acquistare coltelli online, puntando a rafforzare le norme per proteggere i giovani. Un passo deciso che mira a responsabilizzare genitori e venditori, perché prevenire è sempre meglio che curare.

Torino, 10 giu. (LaPresse) – “Non è accettabile che un adolescente porti con sĂ© un’arma da taglio per strada o a scuola, questa è responsabilitĂ dei genitori e dei venditori”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a France 2 nel giorno in cui a Nogent, nel dipartimento dell’Alta Marna, uno studente di 15 anni ha accoltellato e ucciso un’assistente scolastica di 31 anni. Macron ha annunciato di voler “inasprire le regole”. “Non potremo piĂą vendere queste armi bianche. Un quindicenne non potrĂ piĂą acquistare un coltello su Internet”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia: Macron, minori 15 anni non potranno piĂą acquistare coltelli online

Musk da Trump con un occhio nero: "Me lo ha fatto mio figlio di 5 anni". E il tycoon scherza su Macron: "Niente che si avvicini alla Francia"

#TG2000 - Il giorno dopo il bilaterale #Meloni-#Macron. Opposizioni all'attacco #4giugno #Politica #Francia #Referendum #decretosicurezza #Senato

Nella serata di ieri, a Roma, ho avuto un lungo incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni.

