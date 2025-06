Franchising | opportunità per lavoratori over 50 tra licenziamenti e nuove aperture

Il 2023 ha portato sfide significative per i lavoratori over 50, con oltre 528.000 licenziamenti e un impatto che colpisce il 32,2% di questa fascia. Tuttavia, il franchising si presenta come un’opportunità concreta di rinascita e reinserimento, offrendo nuove prospettive di lavoro e crescita. Se anche solo l’1% di questi lavoratori decidesse di intraprendere questa strada, si potrebbero creare circa 1.700 nuovi punti vendita, aprendo la strada a un futuro ricco di possibilità .

Il 32,2% degli oltre 528.000 licenziamenti registrati nel 2023 ha riguardato lavoratori over 50 che potrebbero trovare una nuova opportunità di reinserimento con il franchising. Lo sostiene, sulla base di dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Assofranchising, secondo la quale se l'1% di quei 170.340 lavoratori decidesse di intraprendere un'attività in franchising, si potrebbero generare 1.700 nuovi punti vendita, con crescita del settore e dell'occupazione. L'analisi e le prospettive del franchising sono state illustrate oggi in Fiera Milano alla presentazione del prossimo Salone Franchising che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2025 all'Allianz MiCo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Franchising: opportunità per lavoratori over 50 tra licenziamenti e nuove aperture

