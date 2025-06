Francesco Trabucco ad Arona e a Nebbiuno

Un'occasione imperdibile per immergersi nel suggestivo mondo del passato, scoprendo i segreti e i misteri che avvolgono il romanzo. Francesco Trabucco, accompagnato dalla giornalista Milly Carli, condurrà i presenti in un viaggio affascinante tra storia e suspense. Non mancate a questa serata speciale, dove parole e passione si intrecceranno per farvi vivere un’esperienza unica e coinvolgente.

Giovedì 12 giugno alle ore 21 alla libreria La Feltrinelli point di Arona Francesco Trabucco presenta al pubblico il recentissimo romanzo storico "Le ossa del Cardinale" edito dalla Compagnia della Rocca. All'incontro interverrĂ anche la giornalista Milly Carli. Trabucco e Carli concederanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Francesco Trabucco ad Arona e a Nebbiuno

Su questo argomento da altre fonti

Francesco Trabucco ad Arona e a Nebbiuno; Doppia presentazione ad Arona e Nebbiuno del libro di Francesco Trabucco; Francesco Trabucco ha presentato Le ossa del cardinale.

Francesco Trabucco ad Arona e a Nebbiuno - Giovedì 12 giugno alle ore 21 alla libreria La Feltrinelli point di Arona Francesco Trabucco presenta al pubblico il recentissimo romanzo storico "Le ossa del Cardinale" edito dalla Compagnia della ...

Morto Francesco Trabucco, il re del design degli elettrodomestici: aveva 76 anni - Era il re della progettazione, sia di edifici, sia di elettrodomestici, ed era diventato famoso in tutto il mondo per via ...

Addio a Francesco Trabucco, re del design degli elettrodomestici: aveva 76 anni, inventò il bidone aspiratutto - Era il re della progettazione, sia di edifici, sia di elettrodomestici, ed era diventato famoso in tutto il mondo per via ...