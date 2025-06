Francesco Tomasella no vax candidato sindaco condannato per stalking e violenza sessuale

Francesco Tomasella, ex candidato sindaco di Varese e noto sostenitore del movimento no vax, si trova al centro di un procedimento giudiziario che ha sconvolto la sua immagine pubblica. Condannato oggi a 11 anni e tre mesi per stalking e violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna, Tomasella si dichiara prigioniero politico, alimentando un dibattito acceso sulla giustizia e i diritti individuali. La vicenda solleva molte domande sulla linea sottile tra libertà di scelta e rispetto delle leggi.

"Mi dichiaro prigioniero politico". A parlare è Francesco Tomasella, ex candidato sindaco a Varese e noto no vax che è stato condannato oggi a 11 anni e tre mesi. L'uomo è accusato di stalking e violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna. La pm titolare del caso, Maria Claudia Contini.

Varese, l’ex candidato sindaco Francesco Tomasella condannato per stupro - Una notizia che scuote Varese: Francesco Tomasella, ex candidato sindaco e noto oppositore delle restrizioni COVID, è stato condannato a oltre 11 anni di carcere per stalking e violenza sessuale.

