Francesco Coppola rifiuta il Tottenham per puntare alla Serie A con il Pisa

Francesco Coppola rifiuta il Tottenham per puntare alla Serie A con il Pisa, un gesto che dimostra quanto il cuore possa superare le logiche del mercato internazionale. Dalla maglia vissina all’inno della Champions League: la stagione memorabile dei biancorossi ha spalancato porte impensabili. E ora, con determinazione, Coppola sceglie di scrivere il proprio destino nel massimo campionato italiano, lasciando dietro sogni europei e segnando un nuovo capitolo di passione e ambizione. Questa decisione l’ha portato a...

Dalla maglia vissina all'inno della Champions League. La straordinaria stagione biancorossa della passata stagione avrebbe potuto aprire le porte ad un nuovo primato. Nei 127 anni di storia vissina infatti nessuno ha mai avuto l'opportunità di passare nell' arco di qualche mese dal calcare il terreno del Benelli a quello della massima competizione europea. Questa chance l'ha avuta il classe 2005 Francesco Coppola ma senza pensarci due volte l'ha rispedita al mittente. Il Tottenham, fresco vincitore dell' Europa League, per tutto l'arco della scorsa stagione aveva infatti osservato con interesse le vicende della truppa di Stellone appassionandosi particolarmente al suo pilastro difensivo.

Francesco Coppola sceglie la fedeltà e il cuore piuttosto che il grande palcoscenico: il talento nato a Torino, desideroso di crescere nella sua amata Pisa, rifiuta l'offerta del Tottenham e conferma la sua volontà di restare in serie A.

