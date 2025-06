Francesca fagnani svela il motivo per cui incastra bossetti

Francesca Fagnani, con il suo stile incisivo e una domanda tagliente, ha svelato il motivo che spinge a incastrare Bossetti, rivestendo un ruolo fondamentale nel dibattito pubblico sulla sua colpevolezza. La puntata di “Belve Crime” ha acceso nuovamente i riflettori su una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni, mettendo in luce dettagli inaspettati e punti di vista poco esplorati. Un episodio che, senza dubbio, continuerà a far discutere e ad alimentare il mistero.

Un episodio televisivo di grande impatto ha portato alla ribalta un dibattito ancora aperto sulla vicenda giudiziaria di Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio. La puntata, inserita nel nuovo spin-off del programma "Belve", intitolato "Belve Crime", ha visto un confronto diretto tra la giornalista Francesca Fagnani e l'uomo attualmente detenuto in carcere. L'intervista si distingue per il suo tono intenso e per le domande che hanno sollevato numerosi spunti di discussione sulla verità processuale e sull'utilizzo delle prove scientifiche.

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Francesca Fagnani svela i nomi dei protagonisti della prima puntata di Belve Crime: Bossetti, Mikula, Maccione e Ianni. Chi sono e cosa hanno fatto Partecipa alla discussione

