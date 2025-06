Francesca Fagnani rinnova con la Rai per altri due anni

Francesca Fagnani, volto noto della Rai e mente creativa di Belve, rinnova il suo impegno con la rete pubblica per altri due anni. Con il debutto di Belve Crime previsto il 10 giugno su Rai 2, l’anticipazione di nuovi appuntamenti e possibili spin-off promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico sulle storie più complesse e affascinanti della cronaca italiana. Un nuovo capitolo che afferma la sua leadership nel giornalismo d’inchiesta.

In attesa del debutto di Belve Crime, la cui prima puntata è in programma martedì 10 giugno su Rai 2 in prima serata, Francesca Fagnani rinnova con la Rai. Come ha riportato Adnkronos, ha firmato un biennale che prevede anche un incremento degli appuntamenti con Belve, di cui è ideatrice, e il possibile ritorno proprio dello spin-off dedicato ai principali casi di cronaca nera nazionale con una serie di interviste ai colpevoli oppure ad alcuni testimoni chiave. Prodotto da Fremantle, al debutto avrà Massimo Bossetti, per un focus sulla morte di Yara Gambirasio, Mario Maccione, il più giovane componente delle Bestie di Satana negli Anni 90, ed Eva Mikula, per due anni fidanzata di Fabio Salvi, uno dei tre membri della banda della Uno bianca.

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

