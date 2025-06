Francesca Fagnani rinnova con la Rai nuovo contratto per due anni

Francesca Fagnani, volto noto e apprezzato della televisione italiana, rinnova il suo impegno con la Rai con un contratto biennale. Con il debut di ‘Belve Crime’ stasera, la conduttrice si prepara a conquistare ancora di più il pubblico, con un possibile aumento delle puntate e il ritorno di nuovi progetti affascinanti. La sua creatività e determinazione promettono di rendere questa stagione imperdibile.

(Adnkronos) – Francesca Fagnani, che proprio stasera esordirà con 'Belve Crime', spin off del fortunato 'Belve', ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai. Lo apprende l'Adnkronos. Per la prossima stagione sarebbe previsto anche un incremento delle puntate di 'Belve' per la conduttrice e ideatrice del format, oltre al possibile ritorno di 'Bleve Crime', .

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

